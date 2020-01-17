Suriyeli ailenin evi, yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriyeli ailenin evi, yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Suriyeli ailenin evi, yangında kullanılamaz hale geldi

6 saat önce

Suriyeli ailenin evi, yangında kullanılamaz hale geldiİZMİT'te, Suriye uyruklu ailenin oturduğu 2 katlı evde, soba yüzünden çıktığı sanılan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Suriyeli ailenin evi, yangında kullanılamaz hale geldi

İZMİT'te, Suriye uyruklu ailenin oturduğu 2 katlı evde, soba yüzünden çıktığı sanılan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Ev, yangında kullanılamaz hale geldi.

İzmit'e bağlı Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde bulunan, Suriyeli ailenin yaşadığı 2 katlı evde, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Salondaki sobadan çıktığı sanılan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evin boş olduğu öğrenilirken, alevler, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü. 2 katlı evi kullanılamaz hale getiren yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Suriyeli ailenin evi, yangında kullanılamaz hale geldi

İtfaiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tel Abyad şehidi Binbaşı Şevket Tombul'la ilgili kahreden detay: Evladını en son 8 günlükken görmüş
Sevgilisinin ailesi tarafından reddedilen Suriyeli genç, intihara kalkıştı EGM'nin Siber Operasyon Merkezi'ni açan Bakan Soylu: Artık daha huzurluyum Türk hackerlar, Yunan İstihbaratı'nın internet sitesini çökertti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 22:53:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Suriyeli ailenin evi, yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]