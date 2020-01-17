Son Dakika › Güncel › Suriyeli ailenin evi, yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Suriyeli ailenin evi, yangında kullanılamaz hale geldi
6 saat önce
Suriyeli ailenin evi, yangında kullanılamaz hale geldiİZMİT'te, Suriye uyruklu ailenin oturduğu 2 katlı evde, soba yüzünden çıktığı sanılan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:13 Kaynak: DHA
Suriyeli ailenin evi, yangında kullanılamaz hale geldi
İZMİT'te, Suriye uyruklu ailenin oturduğu 2 katlı evde, soba yüzünden çıktığı sanılan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Ev, yangında kullanılamaz hale geldi.
İzmit'e bağlı Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde bulunan, Suriyeli ailenin yaşadığı 2 katlı evde, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Salondaki sobadan çıktığı sanılan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evin boş olduğu öğrenilirken, alevler, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü. 2 katlı evi kullanılamaz hale getiren yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika Tel Abyad şehidi Binbaşı Şevket Tombul'la ilgili kahreden detay: Evladını en son 8 günlükken görmüş Sevgilisinin ailesi tarafından reddedilen Suriyeli genç, intihara kalkıştı EGM'nin Siber Operasyon Merkezi'ni açan Bakan Soylu: Artık daha huzurluyum Türk hackerlar, Yunan İstihbaratı'nın internet sitesini çökertti