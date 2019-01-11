Suriyeli Ailenin Kaldığı Ev Alev Alev Yandı

Suriyeli ailenin kaldığı ev alev alev yandı Osmaniye'de 5 çocuklu Suriyeli ailenin oturduğu evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüOSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Suriyeli ailenin kaldığı ev alev alev yandı

Osmaniye'de 5 çocuklu Suriyeli ailenin oturduğu evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü



OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Cemalpaşa Mahallesi'nde bir evin yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, evin ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüdü. Evde ikamet eden 5 çocuklu Suriyeli aile, kendilerini dışarı atarak kurtuldu. Kadirli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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