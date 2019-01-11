Suriyeli Ailenin Kaldığı Ev Cayır Cayır Yandı
51 dakika önce
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.
Osmaniye
'nin Kadirli
ilçesinde Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.
Edinilen bilgiye göre, Cemalpaşa Mahallesi'nde bir evin yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, evin ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüdü. Evde ikamet eden 5 çocuklu Suriyeli aile, kendilerini dışarı atarak kurtuldu. Kadirli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. - OSMANİYE
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:14 Kaynak: İHA
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