Son Dakika Haberleri: Suriyeli Ailenin Kaldığı Ev Yandı

Suriyeli Ailenin Kaldığı Ev Yandı

1 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Suriyeli ailenin kaldığı evde yangın çıktı.

Suriyeli Ailenin Kaldığı Ev Yandı, System.String[]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Suriyeli ailenin kaldığı evde yangın çıktı. Ev kullanılamaz hale geldi, aile ise yangından son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Cemalpaşa Mahallesi'nde 5'i çocuk 7 kişilik Suriyeli bir ailenin kaldığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede bütün evi kaplarken, aile, yangından son anda yara almadan kurtulmayı başardı.

Olay yerine gelen Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri, yarım saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yanan ev kullanılamaz hale geldi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:17 Kaynak: AA

Osmaniye, Kadirli, Güncel
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