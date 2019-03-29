Suriyeli Ailenin Kaldığı Evde Çıkan Yangın Korkuttu
36 dakika önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Suriye uyruklu bir ailenin kaldığı evde balkondaki malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangın korkuttu.
Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde Suriye
uyruklu bir ailenin kaldığı evde balkondaki malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangın korkuttu.
Yangın İzmit Yenişehir
Mahallesi Banu Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Suriyeli bir ailenin yaşadığı apartman dairesinin balkonundan dumanlar geldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Komşuların yarması sonucu dumanların yükseldiği evdeki aile dışarı çıkarken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri önce karşı dairede tek kalan bir çocuğu binadan çıkararak yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonrasında balkonda tutuşarak evin içerisine ulaştığı belirlenen yangın söndürüldü. Yangın hakkında inceleme başlatıldı. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:05 Kaynak: İHA
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