Son Dakika Haberleri: Suriyeli Ailenin Kaldığı Evde Yangın Paniği

Suriyeli Ailenin Kaldığı Evde Yangın Paniği

1 saat önce

Adıyaman'da, 3 çocuklu Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Suriyeli Ailenin Kaldığı Evde Yangın Paniği, System.String[]
Adıyaman'da, 3 çocuklu Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yavuz Selim Mahallesi Hastane Caddesi 2413 Sokak içerisinde ikamet eden Suriyeli Halil Hasan'ın kaldığı evde elektrik kablolarının bir birine temas etmesi sonucu yangın çıktı. Yaşanılan yangın sonrası durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde alevler söndürüldü.

Ölen ya da yaralanın olmadığı evde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:45 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Almanya, Türkiye'den 6 Bin Suriyeli Sığınmacı Alacak Brezilya'nın Flamengo Takımının Antrenman Sahasında Yangın Çıktı, İlk Belirlemelere Göre 10 Ölü Var

Kış Ortasında Tişörtle Gezen Vatandaşın Hastalığına Tanı Konulamıyor Vücudunun Üst Tarafı Olmayan Erkek Cesedi Kıyıya Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 16:25:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriyeli Ailenin Kaldığı Evde Yangın Paniği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]