Suriyeli ailenin oturduğu evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Suriyeli ailenin oturduğu evde çıkan yangın söndürüldü

05.12.2020 13:04
Suriyeli ailenin oturduğu evde çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

KAYSERİ'de 2 katlı evin alt katında Suriyeli ailenin oturduğu evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürdü.

KAYSERİ'de 2 katlı evin alt katında Suriyeli ailenin oturduğu evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürdü.

Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Sedat Yenigün Caddesi'nde 2 katlı binanın alt katında, 4 kişilik Suriyeli ailenin oturduğu evde, kimsenin olmadığı sırada yangın çıktı. Komşular, itfaiyeye haber verip, hortumlarla alevlere müdahale etti. Gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Üst katta oturan ev sahibi Ayşe Çalık, itfaiyenin çalışması sırasında gözyaşlarını tutamadı ve fenalaştı. Suriyeli ailenin kiracı olarak evinde oturduğunu söyleyen Çalık'a, sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Suriyeli ailenin oturduğu evde çıkan yangın söndürüldü
Suriyeli ailenin oturduğu evde çıkan yangın söndürüldü
Suriyeli ailenin oturduğu evde çıkan yangın söndürüldü
Suriyeli ailenin oturduğu evde çıkan yangın söndürüldü
Suriyeli ailenin oturduğu evde çıkan yangın söndürüldü

Melikgazi, Suriyeli, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Suriyeli ailenin oturduğu evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu Selahattin Taşdöğen, metrobüsteki güvenlik görevlileri tartışıp karakolluk oldu 73 yaşındaki kadın, komşularına 58 milyon TL miras bıraktı Yıldız Tilbe'den kendi şarkısını seslendiren Hakan Altun'a ilginç yorum: Ne oldu Gonca mı dövdü Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak HES kodu olmadığı için bilet verilmeyen sarhoş vatandaş çalışanların boğazına saldırdı! O anlar kamerada CHP'li ilçe yöneticisinin dava dosyasında çarpıcı detaylar: Döverek cinsel ilişkiye zorladı Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Vatandaşlar kısıtlamalara riayet ediyor Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Vatandaşlar kısıtlamalara riayet ediyor         
13:01
Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanık: Bana Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanık: Bana "O çocuk senden değil" dedi         
12:14
3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba canlarını aldı 3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba canlarını aldı         
11:32
Evinde televizyonu olmadığı için kısıtlamayı duymayan boyacı boş sokakta müşteri bekledi Evinde televizyonu olmadığı için kısıtlamayı duymayan boyacı boş sokakta müşteri bekledi         
11:15
312 çocuğu istismar eden cerrahın yaptıkları kan dondurdu! Kurbanlarını anestezi etkisindeyken mağdur etmiş 312 çocuğu istismar eden cerrahın yaptıkları kan dondurdu! Kurbanlarını anestezi etkisindeyken mağdur etmiş         
10:48
Kırmızı Oda dizisine dahil olan Burcu Biricik, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı Kırmızı Oda dizisine dahil olan Burcu Biricik, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı         
10:30
Bir mahalle ayakta! Avrupa'dan ithal ettikleri çöpleri yol kenarına döküp yakıyorlar Bir mahalle ayakta! Avrupa'dan ithal ettikleri çöpleri yol kenarına döküp yakıyorlar         
10:05
Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin         
09:41
Kısıtlamayı ihlal eden arkadaşının ceza yemesini izleyen genci, ekipler sokak başında kıskıvrak yakaladı Kısıtlamayı ihlal eden arkadaşının ceza yemesini izleyen genci, ekipler sokak başında kıskıvrak yakaladı         
09:26
Ordu'da yapılan yeni otobüs terminali kendi elektriğini üretiyor Ordu'da yapılan yeni otobüs terminali kendi elektriğini üretiyor         
09:09
Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor         
09:01
Korona tedbirlerince dışarıda olmaması gereken 4 kafadarın aracından bonzai çıktı Korona tedbirlerince dışarıda olmaması gereken 4 kafadarın aracından bonzai çıktı         
08:33
Bartın'daki Aliobası köyünde tedbirlere harfiyen uyuldu: Bugüne kadar hiçbir korona vakası görülmedi Bartın'daki Aliobası köyünde tedbirlere harfiyen uyuldu: Bugüne kadar hiçbir korona vakası görülmedi         
08:14
Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık         
07:21
"Beni kurtarın" feryatları mahalleyi inletti! 4 aylık eşinin boğazını kesen koca polisi arayıp kendini ihbar etti         
03:05
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fransa'nın başına beladır" sözlerine yanıt         
21:33
Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2020 13:16:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Suriyeli ailenin oturduğu evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei