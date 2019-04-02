Son Dakika Haberleri: Suriyeli Ailenin Yaşadığı Evde Çıkan Yangın Korkuttu

Suriyeli Ailenin Yaşadığı Evde Çıkan Yangın Korkuttu

1 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Suriyeli ailenin evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Suriyeli Ailenin Yaşadığı Evde Çıkan Yangın Korkuttu, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Suriyeli ailenin evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Akgün Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Suriyeli bir ailenin yaşadığı 4 katlı binanın giriş katındaki evde yangın çıktı. Bir anda evin salon kısmında bulunan koltuğa sıçrayan alevleri gören aile panikle dışarı çıkarken, dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Kısa süre sonra yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, evde maddi hasar oluştu. Yangının sebebinin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:52 Kaynak: İHA

Kocaeli, İtfaiye, 3. Sayfa
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