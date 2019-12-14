Suriyeli aileye öğrencilerden anlamlı ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriyeli aileye öğrencilerden anlamlı ziyaret - Son Dakika

Suriyeli aileye öğrencilerden anlamlı ziyaret

6 saat önce

MUŞ'ta meslek lisesi öğrencileri, 'Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor' projesi kapsamında ziyaret ettikleri Suriye uyruklu aileye yakacak ve çeşitli gıda malzemesi yardımında bulunup, evin bakım ve onarımını yaptı.

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MUŞ'ta meslek lisesi öğrencileri, 'Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor' projesi kapsamında ziyaret ettikleri Suriye uyruklu aileye yakacak ve çeşitli gıda malzemesi yardımında bulunup, evin bakım ve onarımını yaptı.

Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, merkeze bağlı Çöğürlü köyünde yaşayan Suriye uyruklu Abdurrahman ailesini ziyaret etti. Öğrenciler, kış mevsimi dolayısıyla özellikle yakacak sıkıntısı çeken 4 çocuklu aileye mobilya bölümünden topladıkları ahşap atıkları teslim etti, yanlarında getirdikleri malzemelerle evin onarımını da yaptı.

'Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor' projesi kapsamında, 'meslek lisesi öğrencileri ailelere dokunuyor' sloganıyla, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya çalıştıklarını söyleyen Müdür Yardımcısı Ferhat Yentür, "Asıl amacımız, tabi ki ailelere, yardıma muhtaç kişilere yardımdır. Bunun yanında öğrencilerimize yardım bilincini aşılamaktır. Destek olarak da yakacaktır, bunun yanında giyim yardımlarıdır, gıda yardımlarıdır, psikolojik desteklerdir. Rehber öğretmenlerimiz geliyor ailelerin yanına. Buradayız bunun için, inşallah bir yardımımız olursa ne mutlu bizlere" diye konuştu. Alan öğretmeni Buket Uluca ise, ev ziyareti öncesi ailenin ihtiyaçlarını belirlediklerini ifade ederek, "Her türlü bakım, onarım, tamirat gibi bütün ihtiyaçları tespit edildikten sonra öğrenci, öğretmen ve idarecilerle ailemizi ziyarete geliyoruz" dedi.

Kendi okullarında eğitim-öğretim gören arkadaşlarının ev ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını aktaran 9'ncu sınıf öğrencisi Taner Tandoğan şunları söyledi: "Buraya arkadaşımız için geldik. Burada, arkadaşımıza yardım eli uzatıyoruz. Kendi adımıza da mutluyuz, arkadaşımızın adına da mutluyuz. Evlere gelince, kendi evimiz gibi görüyoruz. Boya, badana ne iş olursa olsun yardım ediyoruz. Biz mutluyuz, herkes de mutlu olsun."

Dört çocuk annesi Leyla Abdurrahman da, ziyaretten ötürü duyduğu sevinci dile getirerek öğrenci ile öğretmenlere teşekkürlerini dile getirdi.


Meslek Lisesi, Suriye, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:52 Kaynak: DHA
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