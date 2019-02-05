Suriyeli Aktivist ve Kızını Öldüren Sanığın Cezası Onandı

Suriyeli aktivist Orouba Barakat ve gazeteci kızı Halla Barakat'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yerel mahkemece müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sağın cezasını onandı.

Suriyeli aktivist Orouba Barakat ve gazeteci kızı Halla Barakat'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yerel mahkemece müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sağın cezasını onandı.



İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Suriyeli aktivist Orouba Barakat ile gazeteci kızı Halla Barakat'ı Üsküdar'daki evlerinde öldürdüğü gerekçesiyle Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesince, hapis cezasına çarptırılan Ahmet Bereket'in davasına ilişkin istinaf incelemesini tamamladı.



Ceza dairesinin, dosya üzerinden verdiği kararda, yerel mahkemenin biri ağırlaştırılmış olmak üzere 2 müebbet hapis cezası kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı belirtildi.



Yerel mahkemenin kurduğu hükümde bir isabetsizlik görülmediği ifade edilen kararda, bu nedenle sanık avukatınca delillerin yeterli olmadığı, eksik inceleme yapıldığı, sanık lehine hükümlerin uygulanmadığı gibi gerekçelerle yapılan istinaf başvurusunun yerinde görülmediği vurgulandı.



Kararda, sanık avukatının istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği kaydedildi.



Ceza dairesinin bu kararıyla sanık Ahmet Bereket'in hapis cezası onandı.



Dava dosyası, incelenmek üzere Yargıtay'a gönderildi.



Olayın geçmişi



Üsküdar'da annesi Suriyeli aktivist Orouba Barakat (60) ile yaşayan Suriyeli gazeteci Halla Barakat (22), işe gitmeyince arkadaşları durumdan şüphelenerek polise bilgi vermişti. Polis ekipleri, 22 Eylül 2017'de çilingir yardımıyla girdikleri Üsküdar'daki evde, anne Oruba Barakat ile Halla Barakat'ın cansız bedenlerini battaniyeye sarılı halde bulmuştu.



Yapılan incelemede, anne ve kızının bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, olay yeri çevresi ve toplu taşıma araçlarındaki güvenlik kamera görüntülerinden belirlenen şüpheli Ahmet Bereket, Bursa'da düzenlenen operasyonla evinde yakalanmıştı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ahmet Bereket'in anne ve kızını öldürdüğü gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.



Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Mart 2018'de verdiği kararında sanık Bereket'i, Orouba Barakat'ı öldürdüğü gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan müebbet, Halla Barakat'ı "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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