Suriyeli Ali Taha, doğduğu Palmira antik kentinin hasretini maketiyle gideriyor - Son Dakika

Suriye'de Esad rejimi ve terör örgütleri saldırılarında 4 çocuğunu kaybeden, işitme ve konuşma yeteneğini de büyük oranda kaybeden Ali Talha, terör saldırılarında enkaza dönen doğduğu topraklar olan Palmira kentinin maketini yaparak teselli bulmaya çalışıyor.

Suriye'nin Palmira antik kentinde dünyaya gelen Ali Talha, geçtiğimiz yıllarda yaşanan saldırılar nedeniyle Palmira'dan ayrılarak çeşitli kent ve ilçelere yerleşti. Resim ve terör örgütlerinin saldırıları nedeniyle defalarca kez yer değiştiren Ali Talha son olarak El Bab'a yerleşti. Saldırılar sırasında 4 çocuğunu kaybeden Ali Taha, işitme ve konuşma yeteneğinin büyük bir kısmını da yitirdi. Arkeolog dedesi ve babası gibi antik kentin tarihiyle ilgilenen Ali Taha, saldırılar ve savaş nedeniyle ayrılmak zorunda kaldığı Palmira'yı unutamadı.

Hasretini maketle gideriyor

Yaşamını El Bab'da sürdüren Ali Taha, çocukluğu ve gençliğinin geçtiği Palmira antik kentine olan hasretini maketiyle gideriyor. Gençlere de tarihi mirası aktarmayı amaçlayan Ali Taha, El Bab'ta bir evin bodrum katını atölyeye dönüştürdü. Ali Taha, UNESCO tarafından 1980 yılında Dünya Mirası listesine alınan Palmira Antik Kenti'nin maketini tasarladı. Ali Taha, yaşadığı maddi zorluklara rağmen maketlerin hazırlanması için malzemeleri temin ederek saatlerini atölyede geçiriyor.

Atölyede Ali Taha ile çalışan Asaad Al Mahavuş, "Ali Taha daha önce Palmira antik kentine kazı yapmaya gelen uluslararası örgütlerle gönüllü olarak çalışıyordu. Bölgeyi çok iyi biliyor. Ali Taha, Palmira antik kentindeki bütün eserlerin maketlerini yapmak istiyor. Ona yardım ediyorum, çünkü tarihi Palmira antik kentinin unutulmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı. - HALEP