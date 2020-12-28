Suriyeli anne, Avrupa hayaliyle gittiği Sırbistan'da ölen oğlunun cenazesini istedi - Son Dakika

Suriyeli anne, Avrupa hayaliyle gittiği Sırbistan'da ölen oğlunun cenazesini istedi

28.12.2020 17:28
Suriyeli anne, Avrupa hayaliyle gittiği Sırbistan'da ölen oğlunun cenazesini istedi, System.String[]

Suriyeli anne, Avrupa hayaliyle gittiği Sırbistan'da ölen oğlunun cenazesini istedi SURİYE'deki iç savaştan kaçıp ailesiyle Afyonkarahisar'a gelen Suriyeli Mohammad Almehdı Karboj (23), yaklaşık 3 ay önce Avrupa'ya gitme hayaliyle Türkiye'den ayrıldı.

Suriyeli anne, Avrupa hayaliyle gittiği Sırbistan'da ölen oğlunun cenazesini istedi

SURİYE'deki iç savaştan kaçıp ailesiyle Afyonkarahisar'a gelen Suriyeli Mohammad Almehdı Karboj (23), yaklaşık 3 ay önce Avrupa'ya gitme hayaliyle Türkiye'den ayrıldı. Sırbistan'a geçerek bir kampa yerleşen Karboj'un ailesine 10 gün önce kalp krizi geçirerek öldüğü haberi geldi. Maddi imkansızlık nedeniyle çocuğunun cenazesini Türkiye'ye getiremediklerini söyleyen anne İman Karaman (43), "Oğlumun burada bir kabri olsun, gidip gelebileyim. 10 gündür orada morgda kalıyor. Muhaciriz, siz de ensarsınız bize ne olur yardım edin" diyerek yetkililerden yardım istedi.Suriyeli Karboj ailesi, 6 yıl önce ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığındı. Önce Mersin'e oradan da Afyonkarahisar'a yerleşen ve yaklaşık 6 yıldır Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşamlarını sürdüren ailenin 4 çocuğundan en büyüğü olan Mohammad Almehdı Karboj, çalışmak ve ailesine yardım etmek için Avrupa'ya gitmeye karar verdi. İstanbul'dan Sırbistan'a geçen ve buradan da başka bir ülkeye geçmek üzere kampta bekleyen Mohammad Almehdı Karboj'un 18 Aralık'ta ailesine kalp krizinden öldüğü haberi geldi. Afyonkarahisar'da mermer fabrikasında çalışan baba Abdulfattah Karboj (48) ile bir camide çocuklara ücretsiz Kur'an-ı Kerim öğreten anne İman Karaman'ın acı haberi alınca dünyaları yıkıldı. Çocuklarını kaybetmenin acısını yaşayan aile, cenazeyi Afyonkarahisar'a getirmek için yetkililerden destek bekliyor.'OĞLUMUN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUM'24 Ağustos'ta oğlunun Avrupa'ya çalışmak ve evin geçimine katkı sağlamak için gittiğini anlatan İman Karaman, "Oğlum önce 24 Ağustos'ta İstanbul'a gitti. Orada bir ay kadar kaldıktan sonra Sırbistan'a gitti. Başka bir ülkeye gitmek için bir kampa yerleşti. Yaklaşık 3 ay sonra gitmek istediği ülkeye geçecekken tren garında kalp krizi geçirdi ve öldü diye telefon geldi. Perişan olduk. Oğlumun hiçbir sağlık problemi yoktu. Afyonkarahisar'da kaldığı sürede sadece parmağı kesildiği için dikiş attırmak üzere hastaneye gittik. Kalp krizi geçirecek hiçbir sağlık sorunu yoktu. Ben oğlumun öldürüldüğünü düşünüyorum ama Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istiyorum. Oğlumun burada bir kabri olsun, gidip gelebileyim. 10 gündür orada morgda kalıyor. Muhaciriz, siz de ensarsınız bize ne olur yardım edin. Oğlum fark etmez Türk, Suriyeli, oğlum insan, Mohammad insan. Ben istiyorum oğlum mazlum. Mohammed babasına yardım etmek için gitti" dedi.'CENAZESİNİN AFYONKARAHİSAR'A GETİRİLMESİNİ İSTİYORUM'Kendisinin Türk asıllı olduğunu söyleyen acılı anne İman Karaman, "Bizler de Suriye'den gelen Türklerdeniz. Bizlere yardım etmenizi bekliyoruz. Bir oğlum hasta, 4 yıldır tedavi görüyor. Yetkililerden ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan oğlumun cenazesinin Afyonkarahisar'a getirilmesini istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Para, mal, yiyecek, içecek hiçbir şey istemiyorum, sadece oğlumun cenazesinin Afyonkarahisar'a getirilmesini istiyorum" diye konuştu.'MÜSLÜMAN TOPRAKLARINA GÖMÜLSÜN'

Mohammed'in kız kardeşi Lin Karboj da ağabeyinin Sırbistan'a yaşamak için gittiğini, ölmek için gitmediğini söyledi. Lin Karboj, şöyle dedi: "Biz buraya gelmesini istiyoruz, Müslüman topraklarına gömülsün. Başka bir şey istemiyoruz. Sadece gelsin, başka bir şey hiç istemiyoruz. Yaşamak için gitti, çalışmak için gitti. Orada ölmek için gitmedi. Biz muhaciriz, siz de ensarsınız bize ne olur yardım edin. Buraya gelsin Müslüman yerlerde gömülsün."


Suriyeli anne, Avrupa hayaliyle gittiği Sırbistan'da ölen oğlunun cenazesini istedi
Suriyeli anne, Avrupa hayaliyle gittiği Sırbistan'da ölen oğlunun cenazesini istedi
Suriyeli anne, Avrupa hayaliyle gittiği Sırbistan'da ölen oğlunun cenazesini istedi
Suriyeli anne, Avrupa hayaliyle gittiği Sırbistan'da ölen oğlunun cenazesini istedi
Suriyeli anne, Avrupa hayaliyle gittiği Sırbistan'da ölen oğlunun cenazesini istedi
Suriyeli anne, Avrupa hayaliyle gittiği Sırbistan'da ölen oğlunun cenazesini istedi

Karahisar, Suriyeli, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Suriyeli anne, Avrupa hayaliyle gittiği Sırbistan'da ölen oğlunun cenazesini istedi - Son Dakika


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