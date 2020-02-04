Suriyeli anne bıçakla, 5 yaşındaki oğlu boğularak öldürüldü (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriyeli anne bıçakla, 5 yaşındaki oğlu boğularak öldürüldü (2) - Son Dakika

Suriyeli anne bıçakla, 5 yaşındaki oğlu boğularak öldürüldü (2)

6 saat önce

ÇİFTTE CİNAYETTE HIRSIZLIK ŞÜPHESİİzmir'in Menemen ilçesinde, 5 aylık hamile olan Suriye uyruklu Manar Alahmed (35) ve 5 yaşındaki oğlu Muhammed Cemal'in evde ölü bulunmasının ardından, hayatlarını kaybedenlerin akrabaları olayda hırsızlık şüphesi olduğunu iddia etti.

Suriyeli anne bıçakla, 5 yaşındaki oğlu boğularak öldürüldü (2), System.String[]

ÇİFTTE CİNAYETTE HIRSIZLIK ŞÜPHESİ

İzmir'in Menemen ilçesinde, 5 aylık hamile olan Suriye uyruklu Manar Alahmed (35) ve 5 yaşındaki oğlu Muhammed Cemal'in evde ölü bulunmasının ardından, hayatlarını kaybedenlerin akrabaları olayda hırsızlık şüphesi olduğunu iddia etti. Akrabaları, Alahmed'in kolunda bulunan bileziklerin kayıp olduğunu söyledi. Öte yandan İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından, eşini ve oğlunu kaybeden Halil Muhammed cenazeleri teslim aldı. Muhammed zaman zaman sinir krizi geçirdi. Anne ve oğlu son yolculuğuna ise Asarlık Merkez Camii'nde uğurlandı. Cenaze törenine, Halil Muhammed'in yanı sıra hayatlarını kaybedenlerin akrabaları ve yakınları katıldı. Acılı eş ve baba iki tabutun başında gözyaşı dökerken, kılınan namazın ardından anne ile oğlunun cenazesi Menemen Mezarlığı'na defnedildi. Öte yandan gözaltına alınan 3 şüphelinin ailenin komşusu ve iki oğlu olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor

Tolga TAHÇI/İZMİR,


Menemen, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:36 Kaynak: DHA
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