Suriyeli Anne ve 2 Çocuğun Katili Baba Çıktı

GAZİANTEP'te Suriyeli anne ve 2 çocuğunun öldüğü, bir çocuğunun da ağır yaralandığı saldırının faili baba çıktı.

GAZİANTEP'te Suriyeli anne ve 2 çocuğunun öldüğü, bir çocuğunun da ağır yaralandığı saldırının faili baba çıktı. Olaydan sonra evden, çuval almak için çıktığını söyleyen baba Ahmet Elalevi'yi ele veren çelişkili ifadeleri oldu. Baba, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



Anne Ayşe Farmeti (39) ile çocukları Hanen (15), Nur El Nude Elalevi'nin (11) dövülerek ve başlarına sert cisimle vurularak öldürülmesi, en küçük çocuğu Raman Elalevi'nin (8) ise ağır yaralanması olayında baba Ahmet Elalevi şüpheli olarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olay geçen Cuma günü öğle saatlerinde Vatan Mahallesi'ndeki bir evde yaşandı. Suriyeli Ayşe Farmeti ile çocukları Hanen, Nur El Nude ve Raman Elalevi evde saldırıya uğradı. Başlarına sert bir cisimle vurulan ve dövülen çocuklardan Hanen Elalevi olay yerinde Nur El Nude ise aynı gün hastanede yaşamını yitirdi. Anne Ayşe Farmati de dün hastanede tedavi görürken yaşamını yitirdi. Olay günü polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyet götürülen baba Ahmet Elalevi, çuval almak için dışarı çıktığını eve geldiğinde ise ailesini kanlar içinde bulduğunu söylemişti. Polis babanın ifadesinde çelişkiler olduğunu tespit ederek yeniden sorguladığında eşini ve 2 çocuğunu öldüren, 1 çocuğunu ise ağır yaralayan kişinin Ahmet Elalevi olduğunu belirledi.



Olay günü ağlayarak, eşi ve çocuklarını öldürenin bulunmasını isteyen Ahmet Elalevi emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



- Gaziantep

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