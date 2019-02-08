Suriyeli Anne ve 5 Çocuğu Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi
1 saat önce
Şanlıurfa'da 5'i çocuk 6 kişilik Suriyeli aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Şanlıurfa
'da 5'i çocuk 6 kişilik Suriyeli aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre olay, Şalıurfa'nın Haliliye
ilçesine bağlı Cengiz Topel
Mahallesi Çamlık
Caddesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. Sabah
erken saatte sobayı yakıp içine kömür atan 6 kişilik Suriyeli aile, kısa süre sonra fenalaşınca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, anne ve 5 çocuğunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan aile üyeleri, daha sonra ambulanslarla Balıklıgöl
Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan anne ile 5 çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:00 Kaynak: İHA
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