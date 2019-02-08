Son Dakika Haberleri: Suriyeli Anne ve 5 Çocuğu Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi

Suriyeli Anne ve 5 Çocuğu Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi

1 saat önce

Şanlıurfa'da 5'i çocuk 6 kişilik Suriyeli aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Suriyeli Anne ve 5 Çocuğu Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi, System.String[]
Şanlıurfa'da 5'i çocuk 6 kişilik Suriyeli aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şalıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesi Çamlık Caddesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. Sabah erken saatte sobayı yakıp içine kömür atan 6 kişilik Suriyeli aile, kısa süre sonra fenalaşınca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, anne ve 5 çocuğunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan aile üyeleri, daha sonra ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan anne ile 5 çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:00 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Anne, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Almanya, Türkiye'den 6 Bin Suriyeli Sığınmacı Alacak Cani Koca, 4 Çocuk Annesi Eşini Boğazını Keserek Öldürdü

Bağcılar'da Bir Binanın Elektrik Panosu Patladı, 21 Kişi Hastanelik Oldu Bağcılar'da Elektrik Panosu Patladı - İstanbul
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 11:52:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriyeli Anne ve 5 Çocuğu Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]