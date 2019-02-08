Suriyeli Anne ve 5 Çocuğu Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi
29 dakika önce
Suriyeli anne ve 5 çocuğu karbonmonoksit gazından zehirlendi Şanlıurfa'da 6 kişilik Suriyeli aile karbonmonoksit gazından zehirlendiŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 5'i çocuk 6 kişilik Suriyeli aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Suriyeli anne ve 5 çocuğu karbonmonoksit gazından zehirlendi
Şanlıurfa'da 6 kişilik Suriyeli aile karbonmonoksit gazından zehirlendi
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 5'i çocuk 6 kişilik Suriyeli aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Şalıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesi Çamlık Caddesi üzerinde yaşandı. Sabah erken saatte sobayı yakıp içine kömür atan 6 kişilik Suriyeli aile, kısa süre sonra fenalaşınca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, anne ve 5 çocuğunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan aile, daha sonra ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan anne ile 5 çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:06 Kaynak: İHA
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