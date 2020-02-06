Suriyeli anne ve çocuğunun ölümüyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Suriyeli anne ve çocuğunun ölümüyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

İzmir'in Menemen ilçesinde, Suriye uyruklu hamile kadın ve 5 yaşındaki oğlunun evde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Suriyeli anne ve çocuğunun ölümüyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı, System.String[]

İzmir'in Menemen ilçesinde, Suriye uyruklu hamile kadın ve 5 yaşındaki oğlunun evde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Irmak Mahallesi'ndeki olaya ilişkin gözaltına alınan Ş.E, O.E. ve H.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında Menemen Adliyesi'ne getirilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Menemen'de bir evden uzun süre bir çocuğun ağlama sesinin gelmesi üzerine mahalle sakinleri, söz konusu ikamete girmişti. Hareketsiz yatan kadının başında çocuğun ağladığını gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunmuştu.

Evde Suriye uyruklu Manar Alahmed'in (35) bıçakla öldürüldüğünü belirleyen ekipler, diğer odada da ilk incelemede boğulduğu tespit edilen 5 yaşındaki Muhammed'in cesedini bulmuştu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Menemen, Suriye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:42 Kaynak: AA
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