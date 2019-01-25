Son Dakika Haberleri: Suriyeli Anne ve Çocukları Darbedildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Suriyeli Anne ve Çocukları Darbedildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

50 dakika önce

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Suriyeli ailenin yaşadığı evde bir çocuk ölü, annesi ile iki kardeşi ağır yaralı olarak bulundu.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Suriyeli ailenin yaşadığı evde bir çocuk ölü, annesi ile iki kardeşi ağır yaralı olarak bulundu.

Vatan Mahallesi 7 Nolu Sokak'ta yaşayan Suriyeli aileden uzun süre haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, evde anne Ayşe Farvati (39) ile çocukları Hanen Elalevi (13), Nur Elnude Elalevi (11) ve Raman Elalevi'yi (8) hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Hanen Elalevi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Durumu ağır olan anne ve iki çocuğu, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, anne ve çocuklarının başlarına sert bir cisimle vurulduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:25 Kaynak: AA

Anne, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Suriyeli 2 Çocuğa Tecavüz Edildiği Skandalıyla Gündeme Gelen Yurt Kapatıldı Aileler Birbirine Girdi: 2 Ölü, 3 Yaralı

Müge Anlı'da Kızını Arayan Kenan Danışman, Tutuklandı Sevgilisini Bıçaklayan Kadın, 'Aşkım Ölüyor' Diye Polisi Aramış
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 18:15:58. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriyeli Anne ve Çocukları Darbedildi: 1 Ölü, 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]