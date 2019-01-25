Suriyeli Anne ve Çocukları Darbedildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Suriyeli ailenin yaşadığı evde bir çocuk ölü, annesi ile iki kardeşi ağır yaralı olarak bulundu.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Suriyeli ailenin yaşadığı evde bir çocuk ölü, annesi ile iki kardeşi ağır yaralı olarak bulundu.



Vatan Mahallesi 7 Nolu Sokak'ta yaşayan Suriyeli aileden uzun süre haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, evde anne Ayşe Farvati (39) ile çocukları Hanen Elalevi (13), Nur Elnude Elalevi (11) ve Raman Elalevi'yi (8) hareketsiz halde buldu.



Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Hanen Elalevi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.



Durumu ağır olan anne ve iki çocuğu, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, anne ve çocuklarının başlarına sert bir cisimle vurulduğu belirlendi.



Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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