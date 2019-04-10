Son Dakika Haberleri: Suriyeli Anne ve Kızını Öldüren Şüpheli, Tutuklandı

Suriyeli Anne ve Kızını Öldüren Şüpheli, Tutuklandı

1 saat önce

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde iddiaya göre, Suriyeli Hayat Meşail (29) ve annesi Sabah Meşail'in (54) elleri ve ayaklarını iple bağlayıp öldürmesinin ardından Suriye'ye kaçmak isterken Adana'da yakalanan şüpheli Ali Hattap, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Suriyeli Anne ve Kızını Öldüren Şüpheli, Tutuklandı, System.String[]
BURSA'nın Yıldırım ilçesinde iddiaya göre, Suriyeli Hayat Meşail (29) ve annesi Sabah Meşail'in (54) elleri ve ayaklarını iple bağlayıp öldürmesinin ardından Suriye'ye kaçmak isterken Adana'da yakalanan şüpheli Ali Hattap, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde geçtiğimiz gün apartman dairesinden ses duyanlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, pencereden içeriye girdiklerinde salonda elleri ile ayakları bağlı ve boğularak öldürülmüş Hayat Meşail'in cesediyle karşılaştı. Çevredekileri dinleyen polis ekipleri, Hayat Meşail'in eşi Ali Hattap ile bir kişinin daha polis ekipleri gelmeden pencereden çıkarak kaçtıklarını öğrendi. Çevrede araştırma yapan polis, şüphelilerden K.J.'yi gözaltına aldı. Polis ekiplerine ifade veren şüpheli K.J., cinayeti Hayat Meşail'in dini nikahlı eşi Ali Hattap'ın işlediğini, evdeki tüm altınları alarak kaçtığını söyledi.

AYNI EVDE İKİNCİ CESET BULUNDU

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evde yaptıkları detaylı aramada yatak odası bölümündeki dağınıklığı fark etti. Buradaki halı, valiz ve parke parçalarını kaldıran ekipler, çuvalın içerisinde elleri ile ayakları bağlanmış bir kadın cesedi daha buldu. Cesedin, Hayat Meşail'in annesi Sabah Meşail'e ait olduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİ ALTINLARI ALIP KAÇARKEN YAKALANDI

Gözaltındaki K.J. ifadesinde, Hayat Meşail ile annesi Sabah Meşail'in yüklü miktarda altınları bulunduğunu ve Ali Hattap'a vermediklerini, Ali Hattap'ın da bu sebepten dolayı cinayeti işleyerek altınları alıp kaçtığını ileri sürdü. Ali Hattap'ın çaldığı altınlarla birlikte Suriye'ye kaçacağı yönünde istihbarat alan polis ekipleri çalışmalarını genişletti. Ali Hattap'ın Adana'ya geldiğini tespit eden polis, düzenlediği operasyonla şüpheliyi saklandığı evde yakaladı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Ali Hattap, Adana Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bursa'ya getirildi. Ali Hattap, Bursa Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Bursa
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:18 Kaynak: DHA
Sabah, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kazada Öldüğü Sanılan Kadını, Kocası Suda Boğarak Öldürmüş Çalışanını Döverek Öldüren Vicdansız Patron Yakalandı Nevşehir'de Oğlunu Öldüren Baba Tutuklandı Özel Ekip Çalışma Başlattı! Ankara'daki Köpek Katliamında Yeni Gözaltılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 00:46:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriyeli Anne ve Kızını Öldüren Şüpheli, Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]