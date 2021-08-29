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Suriyeli anneler, Esed rejiminin alıkoyduğu evlatları ve eşlerinin hayatta olduğu umuduyla yaşıyor - Son Dakika

Suriyeli anneler, Esed rejiminin alıkoyduğu evlatları ve eşlerinin hayatta olduğu umuduyla yaşıyor

29.08.2021 11:30
Suriyeli anneler, Esed rejiminin alıkoyduğu evlatları ve eşlerinin hayatta olduğu umuduyla yaşıyor, System.String[]

ÖMER KOPARAN/ETHEM EMRE ÖZCAN - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin yoğun saldırıları yüzünden İdlib'den kaçarak Bab ilçesine sığınan kadınlar, iç savaşta yıllar önce rejim güçlerince alıkonulan çocuk ve eşlerinin hayatta olduğu umuduyla yaşama tutunuyor.

ÖMER KOPARAN/ETHEM EMRE ÖZCAN - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin yoğun saldırıları yüzünden İdlib'den kaçarak Bab ilçesine sığınan kadınlar, iç savaşta yıllar önce rejim güçlerince alıkonulan çocuk ve eşlerinin hayatta olduğu umuduyla yaşama tutunuyor.

Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) verilerine göre, Mart 2011'de başlayan iç savaşta yüzbinlerce sivili alıkoyan Esed rejiminin zindanlarda tuttuğu 131 binden fazla kişinin akıbeti bilinmiyor.

AA muhabirleri, Uluslararası Zorla Kaybetme Mağdurları Günü dolayısıyla Esed rejiminin yıllar önce alıkoyduğu ve akıbetleri halen bilinmeyen bazı sivillerin aileleriyle görüştü.

Rejim güçlerince 10 yıl önce alıkonulan eşi ve oğlunun akıbeti hakkında bilgi alamayan İdlibli Fatma Bassas, yuvası yıkılan ailelerden sadece birisi. 4 çocuk annesi Bassas, 2019'da rejim ve destekçilerinin İdlib'deki köylerine yönelik saldırılarını arttırması üzerine, 4 çocuğuyla terörden temizlenen Bab ilçesine göç etti.

Çocuklarına hem annelik hem de babalık yapan Bassas, eşine ve evladına özlemini cep telefonundaki fotoğraflara bakarak gideriyor.

Bassas, "Maddi olarak durumumuz kötüydü. Eşim ve o dönem 16 yaşındaki oğlum Lübnan'a çalışmak için gitti. Bizim bölgeye saldırlar olunca buraya dönmeye karar verdiler. Ancak yolda Humus bölgesinde tutuklandılar. 10 yıldır onlardan haber alamıyoruz. Hayatta oldukları umuduyla yaşıyoruz." dedi.

En büyük kızının engelli olduğunu belirten Bassas, "Eşim ve oğlumun gitmeleri bizi çok etkiledi. Kimsemiz kaldık. 2 yıldır buradayız. Çalışan kimsemiz yok. Allah'ın rahmetiyle yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bassas, tek hayalinin eşi ve çocuğunun hayatta olduğuna dair bir müjde almayı beklediklerini belirtti.

"İnşallah tüm tutuklular serbest kalır"

Havle Nayif de 8 yıldır eşinden haber alamıyor.

Eşinin İdlib'de rejim güçlerince suçsuz yere alıkonulduğunu kaydeden 4 çocuk annesi Nayif, "Eşim çalışarak bize bakıyordu. Bir gün işten dönerken rejimin kontrol noktasında alıkonularak kaybedildi. Tutulduğu yeri öğrenmek için çok uğraştık ancak bilgi alamadık." diye konuştu.

Nayif, Esed rejiminin, İdlib'in güneyindeki Cebel Zeviye bölgesine yoğun saldırıları sonucu, çocuklarıyla evlerini terk etmek zorunda kaldığını anlattı.

Çok zor günler geçirdiklerini kaydeden Nayif, sığındıkları Bab ilçesinde hayırseverlerin yardımlarıyla hayata tutunduklarını dile getirdi.

Nayif, eşinin hayatta olduğu umuduyla yaşama tutunduklarını vurgulayarak, "İnşallah eşim ve onun kaderini yaşayan tüm tutuklular serbest kalır." ifadelerini kullandı.

İnsan Hakları, Beşşar Esed, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriyeli anneler, Esed rejiminin alıkoyduğu evlatları ve eşlerinin hayatta olduğu umuduyla yaşıyor - Son Dakika


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