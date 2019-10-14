Son Dakika Haberleri: Suriyeli aşiret liderlerinden sınırın sıfır noktasında harekata destek
Son Dakika Güncel Suriyeli aşiret liderlerinden sınırın sıfır noktasında harekata destek

Suriyeli aşiret liderlerinden sınırın sıfır noktasında harekata destek

2 saat önce

Türkiye-Suriye sınırında buluşan Suriyeli aşiret liderleri, Barış Pınarı Hareketi'ne destek verdi.

Suriyeli aşiret liderlerinden sınırın sıfır noktasında harekata destek, System.String[]

Türkiye- Suriye sınırında buluşan Suriyeli aşiret liderleri, Barış Pınarı Hareketi'ne destek verdi.


Şanlıurfa ve Gaziantep'ten Akçakale ilçesine gelen Suriyeli aşiret liderleri, sınırın sıfır noktasında basın açıklaması yaptı. Teröre tepki gösteren Suriyeliler, Fırat'ın doğusunda PKK/ YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.


Aşiret liderleri yapılan operasyon nedeniyle Türk askerine, Türk devletine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyaca ünlü vokalist Della Miles, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi
Mehmetçik'e destek veren Enver Cenk Şahin, kadro dışı bırakıldı! Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nın ne zaman biteceğiyle ilgili bilgi verdi Esad yönetiminin terör örgütü YPG ile yaptığı anlaşmanın detayları belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 18:18:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriyeli aşiret liderlerinden sınırın sıfır noktasında harekata destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]