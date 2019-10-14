Son Dakika Haberleri: Suriyeli aşiret liderlerinden sınırın sıfır noktasında Barış Pınarı'na destek
Son Dakika Genel Suriyeli aşiret liderlerinden sınırın sıfır noktasında Barış Pınarı'na destek

Suriyeli aşiret liderlerinden sınırın sıfır noktasında Barış Pınarı'na destek

32 dakika önce

Suriyeli aşiret liderlerinden sınırın sıfır noktasında Barış Pınarı'na destekŞANLIURFA - Türkiye Suriye sınırında buluşan Suriyeli aşiret liderleri, Barış Pınarı Hareketi'ne destek verdi.

Suriyeli aşiret liderlerinden sınırın sıfır noktasında Barış Pınarı'na destek

ŞANLIURFA - Türkiye Suriye sınırında buluşan Suriyeli aşiret liderleri, Barış Pınarı Hareketi'ne destek verdi.

Şanlıurfa ve Gaziantep'ten Akçakale ilçesine gelen Suriyeli aşiret liderleri, sınırın sıfır noktasında basın açıklaması yaptı. Teröre tepki gösteren Suriyeliler, Fırat'ın doğusunda PKK/ YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Aşiret liderleri yapılan operasyon nedeniyle Türk askerine, Türk devletine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Suriyeli aşiret liderlerinden sınırın sıfır noktasında Barış Pınarı'na destek

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:20 Kaynak: İHA
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