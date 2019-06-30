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Suriyeli aşiret liderlerinden YPG/PKK'ya tepki

55 dakika önce

SURİYE Kabileler ve Aşiretler Meclisi üyeleri, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen toplantıda bir araya gelip, terör örgütü YPG/PKK'ya tepki gösterdi.

Suriyeli aşiret liderlerinden YPG/PKK'ya tepki, System.String[]
SURİYE Kabileler ve Aşiretler Meclisi üyeleri, Şanlıurfa'nın  Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen toplantıda bir araya gelip, terör örgütü YPG/ PKK'ya tepki gösterdi. 
Suriye sınırındaki Ceylanpınar'da gerçekleştirilen toplantıya, meclis üyeleri ile 50 aşiret temsilcisi katıldı. Toplantıda, terör örgütü YPG/PKK'ya tepki gösterildi. Kabile ve aşiret liderleri, YPG/PKK'nın Suriye'de artan saldırılarına değinip, bundan sonraki süreçte takip edecekleri politikaları tartıştı. Toplantıda konuşan Harp aşireti liderlerinden Hacı Ahmet Ubeyd, "Örgüt, itaat etmediğimiz için şu an Suriye'de ekili arazilerimizi yakıyor. YPG/PKK müfredatına uyulmasını istiyor. Örgüt, karşı çıkanları katlediyor, bölgenin demografik yapısını değiştirmeye çalışıyor. İnsanları sindirme çalışmaları her geçen gün artıyor. YPG/PKK'nın bu girişimlerini reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Fırat'ın doğusunda yaşayan halkların, Arap'ı, Kürt'ü, Türkmen'i ve Ezidi'sinin bu zulümlere karşı ortak tepki koyup, birlikte hareket etmesini bekliyoruz" dedi.


- Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:52 Kaynak: DHA
Şanlıurfa, Suriye, PKK, Güncel
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