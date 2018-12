Suriyeli Aşiret ve Kabile Reisleri, Fırat'ın Doğusu İçin Toplandı (Aktüel)

SURİYELİ aşiret ve kabile temsilcileri, Türk Silahlı Kuvvetleri 'nin ( TSK ), Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonu için ortak hareket edilmesi amacıyla toplantı düzenledi. Toplantıda, TSK'nın muhtemel operasyonuna destek olunacağı mesajı verildi.TSK'nın 'Fırat Kalkanı' ve ' Zeytin Dalı' harekatlarıyla terör örgütlerinden arındırılan, Suriye 'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinin Succu beldesinde, Suriyeli aşiretler ve kabilelerin kurumsal yapıya kavuşturularak, ortak hareket edilmesi için toplantı düzenlendi. 'Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Meclisi Kongresi' adı altında toplanan 400 kişinin, Türkmenler ile Kürtlerin de aralarında yer aldığı 150 aşiret ve kabilenin önde gelen isimleri olduğu belirtildi. Toplantıya katılanların, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde yerleşik olduğu ve terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin varlığından rahatsızlık duyduğu kaydedildi. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve yerel polislerin yanı sıra Türk güvenlik güçlerinin de zırhlı araçlarla yoğun önlem aldığı toplantıya gelenler, detaylı üst aramasından geçirilerek, alana alındı. Patlayıcı taramasının yapıldığı, bombalı saldırı ihtimaline karşı sinyal kesicilerin kullanıldığı alanda gerçekleştirilen toplantıya, aşiret ve kabile reislerinin büyük bölümü yerel kıyafetleriyle katıldı.TÜRKİYE'YE DESTEK MESAJISuriye nüfusunun yüzde 65'ini aşiretlerin oluşturduğu belirtilen toplantıda, aşiret ve kabilelerin, ABD 'nin desteğiyle terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin varlığından rahatsız olunduğuna dikkat çekildi. Toplantıda, kurulan 'Suriye Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi'nin, Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye genelinde terör örgütünün faaliyetlerini sonlandırmak ve toprakların asıl sahiplerince yönetilmesini sağlamak için siyasi ve askeri güç oluşturmayı hedeflediği kaydedildi. Toplantıda, ayrıca aşiret ve kabile temsilcilerinden oluşturulan 400 kişilik heyetin, başta Fırat'ın doğusu olmak üzere ülkedeki olumsuz duruma son verilmesi için alınacak önlemleri kararlaştıracağı vurgulandı. Toplantıda söz alanlar, bir an önce Suriye'nin özgürlüğüne kavuşturulmasını temenni ettiklerini dile getirdi. TSK'nın düzenlediği harekatlar ile özgürleştirilen bölgelerde yaşayanların artık huzur içinde olduğuna dikkat çeken aşiret ve kabile temsilcileri, Fırat'ın doğusunun da bir an önce harekat ile terör tehdidinden kurtarılmasını ve gerçek sahiplerinin yaşam alanına dönmesini arzuladıklarını söyledi. Aşiret ve kabile temsilcileri, Türkiye 'nin her koşulda yanında olduklarını vurguladı.Toplantı sonunda aşiret ve kabile reisleri, toplu olarak cuma namazı kıldı. - Suriye