Suriyeli Askeri Muhalifler Arasında Ateşkes Sağlandı

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Rus Askeri ile YPG'liler Münbiç Kırsalında Ortak Devriyede Görüntülendi

Çavuşoğlu: Patriot İçin ABD'yle Anlaşabiliriz Ama S-400 Konusunda Dayatma Olursa Olmaz