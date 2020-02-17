Suriyeli baba, çocuğuna uçak ve bomba seslerinin bir oyun olduğunu öğretti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriyeli baba, çocuğuna uçak ve bomba seslerinin bir oyun olduğunu öğretti - Son Dakika

Suriyeli baba, çocuğuna uçak ve bomba seslerinin bir oyun olduğunu öğretti

6 saat önce

Suriye'de Esad rejimi sivillere saldırmaya devam ederken, ölüm korkusu yaşayan bir baba, çocuğuna saldırıların bir oyun olduğunu öğretti.

Suriyeli baba, çocuğuna uçak ve bomba seslerinin bir oyun olduğunu öğretti, System.String[]

Suriye'de Esad rejimi sivillere saldırmaya devam ederken, ölüm korkusu yaşayan bir baba, çocuğuna saldırıların bir oyun olduğunu öğretti.


Esad rejimi İdlib'in yerleşim yerlere saldırmaya devam ediyor. Çaresiz kalan Suriyeli aileler saldırı anlarında çocukların korkmaması için farklı bir yol denedi. Sarmada köyünde yaşayan Suriyeli bir baba, 4 yaşındaki çocuğuna uçak ve bomba seslerinin oyun olduğunu öğretti. Suriyeli baba çocuğuna "Ses geldiğinde güleriz" dedi. Çocuk da uçak ve bomba sesleri geldiğinde gülmeye başladı. - İDLİB

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:37 Kaynak: İHA
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