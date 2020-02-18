Suriyeli baba, kızının korkmaması için bomba seslerini oyuna dönüştürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriyeli baba, kızının korkmaması için bomba seslerini oyuna dönüştürdü - Son Dakika

Suriyeli baba, kızının korkmaması için bomba seslerini oyuna dönüştürdü

7 saat önce

Suriyeli bir baba, kızının bomba seslerinden korkmaması için saldırı seslerinin bir oyunun parçası olduğunu öğretti.

Suriyeli baba, kızının korkmaması için bomba seslerini oyuna dönüştürdü, System.String[]

Suriyeli bir baba, kızının bomba seslerinden korkmaması için saldırı seslerinin bir oyunun parçası olduğunu öğretti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, her saldırı sesinde baba ve kızın güldüğü görüldü.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan bir kişi, İdlibli arkadaşı Abdullah'ın ailesi ile birlikte sınır kasabası Sarmada'ya sığındığını ve küçük kızı Selva'nın da uçak ve bomba seslerinden korkmaması için kızına bunların bir oyunun parçası olduğunu öğrettiğini belirtti. Ayrıca paylaşılan görüntülerde, baba ve kızın her saldırı sesi duyulduğunda 'oyunun bozulmaması için' güldüğü görüldü.

Paylaşılan bu görüntüler, akıllara 'Hayat Güzeldir' (Life is Beautiful) filmini getirdi. Filmde, İkinci Dünya Savaşı sırasında eşi ve oğlu ile birlikte kamplara götürülen Yahudi bir baba, küçük oğluna kamptaki her şeyin bir oyun olduğunu anlatıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bomba sesinin duyulması

Baba ve kızın gülüşleri

Konuşmaları


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:24 Kaynak: DHA
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