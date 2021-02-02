Suriyeli bebeği ölümden polis kurtardı - Son Dakika

Suriyeli bebeği ölümden polis kurtardı

02.02.2021 10:16

Suriyeli bebeği ölümden polis kurtardı Adana'da Polis Merkezi Amiri Muhammet Karlangıç, boğazına çekirdek kabuğu kaçan bebeğe müdahale ederek nefes almasını sağlayıp ekip aracıyla hastaneye götürdü Adana'da boğazına çekirdek kabuğu kaçtığı için nefes alamayan Suriyeli bebeğin yardımına...

Suriyeli bebeği ölümden polis kurtardı

Adana'da Polis Merkezi Amiri Muhammet Karlangıç, boğazına çekirdek kabuğu kaçan bebeğe müdahale ederek nefes almasını sağlayıp ekip aracıyla hastaneye götürdü

ADANA - Adana'da boğazına çekirdek kabuğu kaçtığı için nefes alamayan Suriyeli bebeğin yardımına polis yetişti. 5 Ocak Polis Merkezi Amiri Muhammet Karlangıç, ilk müdahaleyi yaparak bebeğin nefes almasını sağladı ardından ekip aracıyla hastaneye yetiştirdi.

Merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesinde dar alan uygulamasında bulunan 5 Ocak Polis Merkezi Amiri Muhammet Karlangıç, elinde bebekle koşan Muhammed Alevi'yi görmesi üzerine durdurdu. Ardından Muhammet Karlangıç, 1 yaşındaki Taim'in nefes alamadığını fark etti. Bunun üzerine şoförü polis memuru Fevzi Kalaycıoğlu'yla birlikte baba Muhammed Alevi'yi ve 1 yaşındaki Taim'i araca bindirdi. Kalaycıoğlu, sirenleri açarak hastaneye yetişmeye çalıştığı sırda polis merkezi amiri Karlangıç, bebeğe ilk müdahaleyi yaprak nefes almasını sağladı.

Hastaneye yetiştirilen Taim'in boğazına kaçan çekirdek kabuğu ise doktorlar tarafından çıkarıldı. Tedavisi tamamlanan Taim, taburcu edildi.

Çocuğunun boğazına çekirdek kaçtığını söyleyen baba Muhammet Alevi, "Benim çocuğumun boğazına çekirdek girmiş. Ben aldım kucağıma, sokağa çıktım. Yasak olduğu için sokakta polislerde gördü. Muhammet komiserim aldı bizi hastaneye yetiştirdi. Polisimize çok teşekküre ediyoruz" dedi.

Suriyeli bebeği ölümden polis kurtardı
Suriyeli bebeği ölümden polis kurtardı
Suriyeli bebeği ölümden polis kurtardı
Suriyeli bebeği ölümden polis kurtardı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Suriyeli bebeği ölümden polis kurtardı - Son Dakika


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