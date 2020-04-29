Suriyeli bebek korona virüsü yendi - Son Dakika

İzmir'de doğumundan beş gün sonra korona virüs (Covid-19) teşhisi konulan ve 28 gün tedavi altına alınan Suriyeli Aziz bebek, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.



4 yıl önce Suriye'nin Halep kentinden İzmir'e göç eden Mustafa el-Mahmud (24), geçen yıl da eşi Sihem el-Tamar'ı (18) yanına aldı. İlk çocuğuna hamile kalan Sihem el-Tamar, bir ay önce ateşlenmeyle birlikte başvurduğu Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ege Doğumevinde 33 haftalık bir erkek bebek dünyaya getirdi. Solunum sıkıntısı yaşayan Aziz isimli bebek, aynı hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Anne Sihem el-Tamar'da korona virüs rastlanmazken, beş günlük Aziz bebekte ise Covid-19 pozitif çıktığı anlaşıldı. Aziz bebeğe, midesine ilerletilen bir tüp sayesinde ilaç tedavisi uygulandı. 28 gün boyunca tedavi altına alınan Aziz bebek, dün son tahlillerinin negatif çıkmasıyla hastaneden taburcu edildi. Öte yandan Aziz bebeğin prematüre olarak dünyaya geldiği için solunum cihazına bağlı olarak nefes aldığı, Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla birlikte ise ikili ilaç tedavisi uygulandığı belirtildi. Aziz bebeğin şu anda sağlık problemi olmadığı bildirildi.



"Annede korona virüs çıkmadı, bebeğimizde çıktı"



Bir ayın sonunda bebeğine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten baba Mustafa el-Mahmud, "Doğumdan önce eşimin ateşi çıktı. Eşim doğum yaptıktan sonra taburcu oldu ama bebeğimiz bir ay hastanede kaldı. Eşimde korona virüs çıkmadı ama bebeğimizde çıktı. Buna çok şaşırdık. Allah'a şükür bizde korona virüs yoktu ama bebekte çıkınca şoke olduk. İnsan elbette üzülüyor ama Allah doktorlardan razı olsun. Bizimle ilgilendiler. Bebeğimize kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Aziz'i bir ay boyunca sadece bir kez gördük. Bu uzun bir süre ama sağlıklı şekilde taburcu edilince çok sevindik" dedi. - İZMİR