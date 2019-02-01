Son Dakika Haberleri: Suriyeli Bebek ve Annesi Yangında Öldü

Suriyeli Bebek ve Annesi Yangında Öldü

13 dakika önce

İZMİR'in Buca ilçesinde, kömür sobasının devrilmesi nedeniyle çıkan yangında Suriyeli 1,5 yaşındaki Nazha Halil ve annesi Aliya Saleh, yaşamını yitirdi.

Suriyeli Bebek ve Annesi Yangında Öldü, System.String[]
İZMİR'in Buca ilçesinde, kömür sobasının devrilmesi nedeniyle çıkan yangında Suriyeli 1,5 yaşındaki Nazha Halil ve annesi Aliya Saleh, yaşamını yitirdi.

Mustafa Kemal Mahallesi 686/47 Sokak'taki müstakil evde, saat 13.30 sıralarında, sobanın devrilmesi nedeniyle yangın çıktı. Olay anında evin bahçesinde olan 5 kişilik aileden baba Muhammed Selim Halil (32) alevleri söndürmeye çalıştıysa da başarılı olamadı. Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Baba Saleh'in ve itfaiye ekiplerinin çabalarıyla evin dışına çıkarılan 2,5 yaşındaki Ahmet ve 9 yaşındaki Fadi Halil, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Alevlerden kurtulamayan Muhammed Selim Halil'in dini nikahlı eşi Aliya Saleh ve 1,5 yaşındaki kızları Nazha Halil ise, evin içinde yanarak hayatını kaybetti. Yaralı çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Öte yandan, ailenin yaklaşık 1 ay önce bu eve taşındıkları öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:01 Kaynak: DHA

Buca, İzmir, Güncel
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