Son Dakika Haberleri: Suriyeli bin çocuk tıraş ettirildi
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Suriyeli bin çocuk tıraş ettirildi

3 saat önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Suriye'nin İdlib kırsalında kamplarda yaşayan bin çocuk tıraş ettirildi.

Suriyeli bin çocuk tıraş ettirildi, System.String[]
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Suriye'nin İdlib kırsalında kamplarda yaşayan bin çocuk tıraş ettirildi.
İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli çocukların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.
Savaşın içine doğan çocukların psikolojilerinin normale dönmesi için çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini hatırlatan Tosun, İdlib kırsalındaki Türkiye sınırına yakın kamplarda yaşayan bin çocuğun tıraş ettirildiğini belirtti.
Kamplarda yaşayan ailelerin, maddi imkansızlık nedeniyle çocuklarını berbere dahi götüremediğini anlatan Tosun, "Aileler kendi imkanlarıyla çocuklarını tıraş ediyorlar. Hijyenik olmayan malzemelerle tıraş edilen çocuklar hastalanıyor. Bu nedenle bu etkinliği düzenleyerek bin çocuğu tıraş ettirdik."dedi.
Tosun, dönemsel olarak kamplarda çocuklara yönelik tıraş organizasyonu düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.
Suriye, İdlib, İHH, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:38 Kaynak: AA
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