Suriyeli bir Kürt Birleşmiş Milletler önünde kendini yaktı
38 dakika önce
Suriyeli bir Kürt Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Ajansı'nın (UNHCR) Cenevre'deki merkezi önünde kendini yaktı. 30'lu yaşlarda olduğu belirtilen şahıs helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Suriyeli bir Kürt Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Ajansı'nın (UNHCR) Cenevre'deki merkezi önünde kendini yaktı. 30'lu yaşlarda olduğu belirtilen şahıs helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Almanya'da yaşadığı anlaşılan Suriyeli, olay sonrası hastanede tedavi altına alınırken söz konusu eylemi hangi sebeple gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:13
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