Son Dakika Haberleri: Suriyeli bir Kürt Birleşmiş Milletler önünde kendini yaktı
Son Dakika Dünya Suriyeli bir Kürt Birleşmiş Milletler önünde kendini yaktı

Suriyeli bir Kürt Birleşmiş Milletler önünde kendini yaktı

38 dakika önce

Suriyeli bir Kürt Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Ajansı'nın (UNHCR) Cenevre'deki merkezi önünde kendini yaktı. 30'lu yaşlarda olduğu belirtilen şahıs helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Suriyeli bir Kürt Birleşmiş Milletler önünde kendini yaktı, System.String[]

Suriyeli bir Kürt Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Ajansı'nın (UNHCR) Cenevre'deki merkezi önünde kendini yaktı. 30'lu yaşlarda olduğu belirtilen şahıs helikopterle hastaneye kaldırıldı.


Almanya'da yaşadığı anlaşılan Suriyeli, olay sonrası hastanede tedavi altına alınırken söz konusu eylemi hangi sebeple gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor.

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Birleşmiş Milletler, Cenevre, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:13 
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