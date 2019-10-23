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Son Dakika Dünya Suriyeli bir Kürt Cenevre'de kendini ateşe verdi

Suriyeli bir Kürt Cenevre'de kendini ateşe verdi

37 dakika önce

BM'nin Cenevre'deki binasının önünde Suriyeli bir Kürdün kendini ateşe verdiği bildirildi.

Suriyeli bir Kürt Cenevre'de kendini ateşe verdi, System.String[]

BM'nin Cenevre'deki binasının önünde Suriyeli bir Kürdün kendini ateşe verdiği bildirildi. Eyleminin nedeni henüz bilinmeyen şahıs, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.Suriyeli bir Kürt, Cenevre'deki Birleşmiş Milletler (BM) binasının önünde kendini ateşe verdi. Almanya'da ikamet eden şahsın, alevler içinde kaldıktan sonra Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR) binasına girmeye çalıştığı belirtildi.


Ağır yaralanan 31 yaşındaki şahsın bir helikopterle Cenevre'ye 60 kilometre uzaklıktaki Brandopfer'de bir özel kliniğe götürüldüğü belirtildi. UNHCR sözcüsü Andrej Mahecic, güvenlik güçlerinin derhal duruma müdahale ederek alevleri söndürdüğünü ve adamın hayatını kurtardığını söyledi.


Mahecic, adamın herhangi bir talep dile getirmediğini ve üzerinde herhangi bir açıklama ya da broşürün de bulunmadığını belirtti. Polis sözcüsü de adamın eyleminin sebebine ilişkin henüz bir bilgi bulunmadığını, ağır yaralanan şahsın yakın zamanda konuşabilecek duruma geleceğini de düşünmediğini söyledi.


Sözcü, şahsın Almanya'da ikamet ettiğini üzerindeki dökümanlardan tespit ettiklerini, ancak ne zamandır Almanya'da yaşadığını ve en son nerede ikamet ettiğine ilişkin ellerinde bir bilgi bulunmadığını belirtti.


Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğunda Kürtlerin kontrolündeki bölgelere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'ndan bu yana on binlerce kişi yerinden oldu. UNHCR'nin verilerine göre, operasyon nedeniyle bölgede haftabaşına kadar 80 bini çocuk 150 bin kişi yerinden oldu. Harekat başladığından beri Cenevre, Zürih ve Bern'in de aralarında olduğu çok sayıda Avrupa şehri operasyon karşıtı gösterilere sahne oluyor.


dpa/ SÖ, ET


(c)

Cenevre, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 07:39 
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