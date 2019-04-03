Son Dakika Haberleri: Suriyeli Çifti Bıçaklayıp, Altınlarını Gasp Etti

Suriyeli Çifti Bıçaklayıp, Altınlarını Gasp Etti

1 saat önce

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Suriyeli çifti bıçaklayıp evdeki altınları gasp eden aynı ülke vatandaşı genç ile kendisine gözcülük eden kişi gözaltına alındı.

Suriyeli Çifti Bıçaklayıp, Altınlarını Gasp Etti, System.String[]
HATAY'ın İskenderun ilçesinde Suriyeli çifti bıçaklayıp evdeki altınları gasp eden aynı ülke vatandaşı genç ile kendisine gözcülük eden kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece Barbaros Mahallesi 137 Sokak'taki Dostlar Apartmanı'nda meydana geldi. Suriyeli H.M. ve kocası R.M.'nin evine akşam saatlerinde yine aynı apartmanda oturduğu belirtilen genç girdi. Adı açıklanmayan Suriyeli genç, iddiaya göre H.M.'yi tehdit ederek bileziklerini ve yüzüğünü gasp etti. Çıkan arbedede H.M., bıçakla yaralandı. Bu sırada evine gelirken sokakta eşinin yardım çığlıklarını duyan R.M., içeri girerken altınlarla kaçmak isteyen gençle karşılaştı. Çıkan kavgada, R.M. de bıçakla yaralandı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, gelen ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, şüpheli ile kendisine gözcülük yaptığı iddia edilen 1 kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:14 Kaynak: DHA

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