Son Dakika Haberleri: Suriyeli cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi
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Suriyeli cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Kayseri'de yabancı uyrukluların mal taşıma kavgasında bıçaklanarak hayatını kaybeden 19 yaşındaki Yasir Rabia'nın cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi.

Suriyeli cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi, System.String[]

Kayseri'de yabancı uyrukluların mal taşıma kavgasında bıçaklanarak hayatını kaybeden 19 yaşındaki Yasir Rabia'nın cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre Kayseri Hal Kompleksi'nde bugün meydana gelen olayda Yasir Rabia (19) ile M.A.G. (24), E.G. (19) arasında mal taşıma nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında Yasir Rabia aldığı bıçak darbeleri sonrasında hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelileri olarak belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.


Gözaltındaki şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:58 Kaynak: İHA
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