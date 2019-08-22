Son Dakika Haberleri: Suriyeli çocuğun 3'üncü kattan düşüşü kamerada (2)
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Suriyeli çocuğun 3'üncü kattan düşüşü kamerada (2)

14 dakika önce

ÇOCUĞUN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRENLER, ANLATTIAntalya'nın Kumluca ilçesinde, Suriyeli Firas El Şahaze'nin 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düştüğü anları görenler, yaşananları anlattı.

Suriyeli çocuğun 3'üncü kattan düşüşü kamerada (2), System.String[]


ÇOCUĞUN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRENLER, ANLATTI
Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Suriyeli Firas El Şahaze'nin 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düştüğü anları görenler, yaşananları anlattı. Erkek çocuğu düştüğü sırada kuyumcu dükkanının önünde cep telefonuna baktığını anlatan Ramazan Gebeş, "Dün akşamüzeri burada duruyordum. 'Pat' diye ses geldi. Bir baktım, çocuk düşmüş. Hemen koştum yanına. Herkes koştu zaten. 112'yi aradık. Onlar da geldi, komşular da geldi, yardımcı oldular. Bebek kafayı yere vurunca ağzı kanla doldu. Bazı ağabeylerimiz ağzına parmağını sokarak, içindeki kanı boşalttı. Bu şekilde hayatta tutmaya çalıştılar sonra hastaneye kaldırıldı" dedi.
Kuyumcu dükkanında çalışan Özgür Yavuz ise "Dün saat 19.30 sıralarında dükkandaydım. Gürültü geldi. Baktığımda çocuğun yerde yattığını gördüm. Direkt 112'yi aradım ardından ilk müdahaleyi yaptık. Herkesin bu konuda dikkatli olmasını istiyorum" diye konuştu.

Antalya, Kumluca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:46 Kaynak: DHA
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Suriyeli çocuğun 3'üncü kattan düşüşü kamerada (2)
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