- Suriyeli çocuğun bayrak hassasiyeti
NİĞDE - Niğde'de çöplerden kağıt toplayan iki çocuğun Türk Bayrağı hassasiyeti görenleri duygulandırdı.
Merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Özbelde Mevki hastane yolunda çöpten kağıt toplayan 2 Suriyeli çocuktan biri yerde gördüğü Türk bayraklarını tek tek topladı. Bayrağın birini yüksek yere kaldıran çocuk, diğerlerini de eline alarak evine götürdü. Çocukların anlamlı davranışı bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yaşam › Suriyeli çocuğun bayrak hassasiyeti - Son Dakika