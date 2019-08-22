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Suriyeli çocuğun üçüncü kattan düşüşü kamerada

1 saat önce

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, 2 yaşındaki Suriyeli Firas El Şahaze'nin 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek, ağır yaralandığı anlara ait kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Suriyeli çocuğun üçüncü kattan düşüşü kamerada, System.String[]


ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, 2 yaşındaki Suriyeli Firas El Şahaze'nin 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek, ağır yaralandığı anlara ait kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, çocuğun kaldırıma yüz üstü düşmesi ile çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.
Eski Cami Mahallesi Çarşıiçi Caddesi Demirbilek Apartmanı'nın 3'üncü katında yaşayan Suriyeli ailenin 2 yaşındaki oğulları Firas El Şahaze, dün saat 19.00 sıralarında oyun oynadığı balkondan beton zemine düştü. Caddeden geçenlerin görüp hemen yardımına koştuğu çocuk, ihbar üzerine gelen sağlık geörevlileri tarafından yapılan müdahalenin ardından yakındaki hastaneye götürüldü. Buradan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun akciğeri ile karaciğerinde hasar oluştuğu, bağırsağının delindiği tespit edildi. Firaz El Şahaze, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
DÜŞME ANI GÖRÜNTÜDE
Firas El Şahaze'nin düşme anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. El Şahaze'nin yüz üstü kaldırıma düşüşünün yer aldığı görüntüde cadde üzerindeki kuyumcu ile kaldırımda cep telefonuyla oynayan 2 kişinin, yaşadıkları şok da görülüyor. Önce elleriyle yüzlerini kapatan, ardından da çocuğun yanına giden ikili ve çevredekiler, Firas El Şahaze'ye yardım etmeye çalışıyor.

- Antalya
Kumluca, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:31 Kaynak: DHA
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