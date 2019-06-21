Suriyeli çocuğun yağmur sevinci sosyal medyada ilgi gördü
1 saat önce
ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde sokakta biriken yağmur suyunda yüzmeye çalışan Suriyeli çocuğun görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:41 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'nın Siverek
İlçesi'nde sokakta biriken yağmur suyunda yüzmeye çalışan Suriyeli çocuğun görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü. İlçede dün etkili olan sağanak sonrası Kale
Mahallesi'nde beton zeminde toplanan suya uzanan ve Suriye uyruklu olduğu öğrenilen bir çocuk yüzmeye çalıştı. Suyla oynarken sevinçten çığlık atan çocuğu görenler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaşınca görüntüler kısa sürede binlerce kişiye ulaştı.
- Şanlıurfa
Oyuncu Hande Erçel'in hamile ablası pozlarıyla ilgi odağı oldu
İGA'dan İstanbul Havalimanı'nda intihar eden güvenlik görevlisi hakkında açıklama: İddia asılsız
ŞANLIURFA Siverek kırsalında çekirgeler yine ortaya çıktı
Son dakika! Devlet Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubu hakkında ilk açıklama