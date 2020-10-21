Suriyeli çocuk, bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

KONYA'da yaşayan Suriye uyruklu Vail El Mansur (14), ağabeyi Abdurrahim El Mansur (16) ile çalıştığı iş yerine giderken dün akşam tartıştığı Suriyeli akranları tarafından bıçaklandı. El Mansur, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, kaçan saldırganları, kimliklerini belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Kağızmanlı Sokak'ta meydana geldi. Terzide çalışan Vail El Mansur, aynı bölgede çalışan ağabeyi Abdurrahim El Mansur ile iş yerine gitmek için yola çıktı. Kardeşler bindikleri tramvaydan indikleri sırada yaşadıkları Şükran Mahallesi'nde oturan grupla karşılaştı. Vali El Mansur'un dün akşam bilinmeyen nedenle tartıştığı grup, kardeşlere sözlü tacizde bulundu. Tartışma kavgaya dönerken kardeşler, ara sokaklara girerek kaçmaya başladı. Ancak peşlerinden gelen saldırganlardan biri Vail El Mansur'u göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde kalan El Mansur, ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede yaşamını yitirdi.

Polis, saldırıdan yara almadan kurtulan Abdurrahim El Mansur'un verdiği bilgiler doğrultusunda kaçan şüphelileri belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

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