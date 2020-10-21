Suriyeli çocuk, bıçaklanarak öldürüldü (2) - Son Dakika

Suriyeli çocuk, bıçaklanarak öldürüldü (2)
21.10.2020 15:22
SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Konya'da, Suriye uyruklu Vail el Mansur'un (14), ağabeyi Abdurrahim el Mansur (16) ile çalıştığı iş yerine giderken, tartıştığı Suriyeli akranlarınca bıçaklanarak, öldürülme anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Konya'da, Suriye uyruklu Vail el Mansur'un (14), ağabeyi Abdurrahim el Mansur (16) ile çalıştığı iş yerine giderken, tartıştığı Suriyeli akranlarınca bıçaklanarak, öldürülme anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin, koşarak geldikten sonra tekme atıp, çocuğu düşürdüğü yerde bıçakladığı ve diğer şüphelilerin de tekme tokat saldırdığı anlar yer aldı.
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