Suriyeli çocuk, bıçaklanarak öldürüldü (2) - Son Dakika

Suriyeli çocuk, bıçaklanarak öldürüldü (2)

21.10.2020 15:22
Suriyeli çocuk, bıçaklanarak öldürüldü (2), System.String[]

SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Konya'da, Suriye uyruklu Vail el Mansur'un (14), ağabeyi Abdurrahim el Mansur (16) ile çalıştığı iş yerine giderken, tartıştığı Suriyeli akranlarınca bıçaklanarak, öldürülme anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Konya'da, Suriye uyruklu Vail el Mansur'un (14), ağabeyi Abdurrahim el Mansur (16) ile çalıştığı iş yerine giderken, tartıştığı Suriyeli akranlarınca bıçaklanarak, öldürülme anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin, koşarak geldikten sonra tekme atıp, çocuğu düşürdüğü yerde bıçakladığı ve diğer şüphelilerin de tekme tokat saldırdığı anlar yer aldı.


Suriyeli çocuk, bıçaklanarak öldürüldü (2)
Suriyeli çocuk, bıçaklanarak öldürüldü (2)
Suriyeli çocuk, bıçaklanarak öldürüldü (2)
Suriyeli çocuk, bıçaklanarak öldürüldü (2)
Suriyeli çocuk, bıçaklanarak öldürüldü (2)
Suriyeli çocuk, bıçaklanarak öldürüldü (2)
Suriyeli çocuk, bıçaklanarak öldürüldü (2)

Suriyeli, Saldırı, Suriye, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Suriyeli çocuk, bıçaklanarak öldürüldü (2) - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kadro dışı kalan Mesut Özil isyan etti: Adalet için sesimi yükselteceğim Rus medyası Türk SİHA'larını konuşuyor: Rusya SİHA savaşına hazır değil Grip aşısı olacaklar dikkat! Aşı olmadan önce yeterince uyumamak, aşının etkisini azaltabilir Eski HDP'li milletvekili Demir Çelik'in gri kategoride aranan terörist oğlu yakalandı Akılalmaz plan! İlişkilerini başkalarına anlatan eski sevgilisini günlük kiralık eve çağırıp öldürmüş Depreme canlı yayında yakalanan İzlanda Başbakanı büyük korku yaşadı Çoklu organ yetmezliğiyle savaşan Hakan Taşıyan'dan müjdeli haber geldi Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı
İsmi açıklanmayan yetkiliden bomba iddia: Artan korona vakaları sonrasında sokağa çıkma kısıtlamaları geri geliyor İsmi açıklanmayan yetkiliden bomba iddia: Artan korona vakaları sonrasında sokağa çıkma kısıtlamaları geri geliyor         
15:08
Fenerbahçe Garry Rodrigues'in ardından Nabil Dirar'la da yollarını ayıracak Fenerbahçe Garry Rodrigues'in ardından Nabil Dirar'la da yollarını ayıracak         
14:45
15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu         
14:32
4 el ateş ettiği ablasını öldürüp soğukkanlılıkla anlattı: Namusumuza leke getirdi 4 el ateş ettiği ablasını öldürüp soğukkanlılıkla anlattı: Namusumuza leke getirdi         
14:17
Kronik hastalığı olanlar grip aşısı yaptıramayacak! Vatandaşlar tepkisini sosyal medyada gösterdi Kronik hastalığı olanlar grip aşısı yaptıramayacak! Vatandaşlar tepkisini sosyal medyada gösterdi         
14:06
Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor         
13:43
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Taksiciler Esnaf Odası'na sert yanıt: Herkes yetkisini bilecek İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Taksiciler Esnaf Odası'na sert yanıt: Herkes yetkisini bilecek         
13:35
Ünlü şarkıcı Altay, koronavirüse yakalandı Ünlü şarkıcı Altay, koronavirüse yakalandı         
13:02
Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'den sonra küçük oğlu Orfeo Çetin de alkollü araç kullanırken yakalandı Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'den sonra küçük oğlu Orfeo Çetin de alkollü araç kullanırken yakalandı         
12:51
Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı         
11:40
Cüzdanını parkta düşüren şahıs, masada bıraktığı çöpleri toplayınca kimliğini geri alabildi Cüzdanını parkta düşüren şahıs, masada bıraktığı çöpleri toplayınca kimliğini geri alabildi         
11:36
Sakarya'da yaşayan Türkmen genç, Instagram'ın açığını bulunca 10 bin dolar ödül kazandı Sakarya'da yaşayan Türkmen genç, Instagram'ın açığını bulunca 10 bin dolar ödül kazandı         
11:11
20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi 20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi         
10:44
Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi         
10:37
Gelin ve damadı düğünde dolandırdı! Sahte çeyreği bıraktı, gerçeğini aldı Gelin ve damadı düğünde dolandırdı! Sahte çeyreği bıraktı, gerçeğini aldı         
10:16
Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü         
09:20
Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak         
08:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 15:34:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Suriyeli çocuk, bıçaklanarak öldürüldü (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei