Suriyeli çocuk gölette boğuldu
1 saat önce
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Suriye uyruklu 14 yaşındaki bir çocuk serinlemek için girdiği gölette boğuldu.
Yozgat
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:37 Kaynak: İHA
'ın Sorgun
ilçesinde Suriye
uyruklu 14 yaşındaki bir çocuk serinlemek için girdiği gölette boğuldu.
Olay saat 14.30 sıralarında Sorgun Mükremin Göleti'nde meydana geldi. Suriye vatandaşı 14 yaşındaki İsa adlı çocuk, iki arkadaşıyla birlikte Mükremin Göleti'ne girdi. Bir süre sonra çocuğun çırpındığını gören arkadaşları kurtarmak için müdahale bulundu ancak başarılı olamadılar. Bunun üzerine olay yerine gelen Sorgun Belediyesine ait itfaiye ekipleri ve AFAD
ekipleri yaptıkları 2 saatlik çalışma sonucunda sonuç alınamayınca Ankara
'dan gelen özel Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri İsa'nın cansız bedenine ulaştı. İsa'nın cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sorgun Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. - YOZGAT
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