Olay, Yenice Mahallesi'nde bugün akşam 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, evine giden Khaled El Ahmad, sokakta yürdüğü sırada önüne çıkan 3 köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırdığı çocuk, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ahmad, ihbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Ahmad'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Suriyeli çocuk, köpeklerin saldırısında yaralandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.