Suriyeli çocuk, köpeklerin saldırısında yaralandı - Son Dakika
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Suriyeli çocuk, köpeklerin saldırısında yaralandı

21.06.2022 20:53
Suriyeli çocuk, köpeklerin saldırısında yaralandı

ŞANLIURFA'da, Suriye uyruklu Khaled El Ahmad (14), evine giderken 3 sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

ŞANLIURFA'da, Suriye uyruklu Khaled El Ahmad (14), evine giderken 3 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeklerden güçlükle kurtulan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yenice Mahallesi'nde bugün akşam 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, evine giden Khaled El Ahmad, sokakta yürdüğü sırada önüne çıkan 3 köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırdığı çocuk, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ahmad, ihbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Ahmad'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


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Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriyeli çocuk, köpeklerin saldırısında yaralandı - Son Dakika

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