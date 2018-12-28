Son Dakika Haberleri: Suriyeli Çocuk Sel Sularından Kurtarıldı

Suriyeli Çocuk Sel Sularından Kurtarıldı

49 dakika önce

- Suriyeli çocuk sel sularından kurtarıldıİDLİB - Suriye'deki Atme mülteci kampında yaşanan sel felaketinde bir çocuk boğulmaktan son anda kurtarıldı.

- Suriyeli çocuk sel sularından kurtarıldı

İDLİB - Suriye'deki Atme mülteci kampında yaşanan sel felaketinde bir çocuk boğulmaktan son anda kurtarıldı.
Suriye'nin İdlib kentindeki şiddetli yağışların sele dönüşmesi Atme mülteci kampında taşkınlara neden oldu. Sel sularının kampı basması sonucu Suriyeli bir çocuk sel sularına kapıldı. Suriyeliler ve sivil savunma ekipleri, küçük çocuğu kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Kurtarma ekipleri küçük çocuğu bir ip yardımıyla kurtarmayı başardı.
Sivil savunma ekipleri, bölgede yerinden edilmiş mültecileri kurtarmak ve sivillere yardım etmek için herkesin seferber olduğunu duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:06 Kaynak: İHA

Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Abur Cubur" Reklam Yasağını Değerlendiren Bakan Pekcan: Anneler Bu Karardan Memnun Olacak Türkiye'nin Operasyon Mesajının Ardından YPG, Münbiç'ten Çekileceğini Duyurdu

Kardeşini Kurutma Makinesinin İçine Atan Küçük Çocuğun Panik Anları Kameraya Yansıdı Son Dakika! Suriye Ordusu, YPG'den Boşalan Münbiç'e Girip Bayrak Diktiğini Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 12:55:30. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriyeli Çocuk Sel Sularından Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]