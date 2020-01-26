Elazığ'daki depremde enkaz altından kurtarılan bir vatandaş, "Biz Suriyelilere taş atıyoruz ya Mahmut isimli Suriyeli bir çocuk tırnaklarıyla toprağı kazıya kazıya elleri paramparça bizi enkaz altından çıkardı. O çocuğu asla unutamam". dedi.