Suriyeli çocuk tarafından kurtarılan vatandaş: "O çocuğu asla unutamam" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriyeli çocuk tarafından kurtarılan vatandaş: 'O çocuğu asla unutamam' - Son Dakika

Suriyeli çocuk tarafından kurtarılan vatandaş: "O çocuğu asla unutamam"

37 dakika önce

Elazığ'daki depremde enkaz altından kurtarılan bir vatandaş, "Biz Suriyelilere taş atıyoruz ya Mahmut isimli Suriyeli bir çocuk tırnaklarıyla toprağı kazıya kazıya elleri paramparça bizi enkaz altından çıkardı.

Elazığ'daki depremde enkaz altından kurtarılan bir vatandaş, "Biz Suriyelilere taş atıyoruz ya Mahmut isimli Suriyeli bir çocuk tırnaklarıyla toprağı kazıya kazıya elleri paramparça bizi enkaz altından çıkardı. O çocuğu asla unutamam". dedi.

Suriyeli çocuk tarafından kurtarılan vatandaş: O çocuğu asla unutamam

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:04 Kaynak: AA
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