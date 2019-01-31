Son Dakika Haberleri: Suriyeli Çocuklar Bugünü Nasıl Hatırlayacak? Dehşetle mi Yoksa Minnetle Mi?

Suriyeli Çocuklar Bugünü Nasıl Hatırlayacak? Dehşetle mi Yoksa Minnetle Mi?

58 dakika önce

UNICEF Suriyeli çocukların sağlıklı gelişimini tamamlayabilmesi için Ürdün'ün en büyük mülteci kampı Zaatari'de güvenli alanlar oluşturuyor.

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UNICEF Suriyeli çocukların sağlıklı gelişimini tamamlayabilmesi için Ürdün'ün en büyük mülteci kampı Zaatari'de güvenli alanlar oluşturuyor.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:31 

Ürdün, Dünya
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