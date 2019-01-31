Suriyeli Çocuklar Bugünü Nasıl Hatırlayacak? Dehşetle mi Yoksa Minnetle Mi?
58 dakika önce
UNICEF Suriyeli çocukların sağlıklı gelişimini tamamlayabilmesi için Ürdün'ün en büyük mülteci kampı Zaatari'de güvenli alanlar oluşturuyor.
UNICEF Suriyeli çocukların sağlıklı gelişimini tamamlayabilmesi için Ürdün
'ün en büyük mülteci kampı Zaatari'de güvenli alanlar oluşturuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:31
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