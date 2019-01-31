Suriyeli Çocuklar Bugünü Nasıl Hatırlayacak? Dehşetle mi Yoksa Minnetle Mi?
34 dakika önce
UNICEF Suriyeli çocukların sağlıklı gelişimini tamamlayabilmesi için Ürdün'ün en büyük mülteci kampı Zaatari'de güvenli alanlar oluşturuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:46 Kaynak: Youtube
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