Son Dakika Haberleri: Suriyeli Çocuklar Camide Buluşuyor

Suriyeli Çocuklar Camide Buluşuyor

6 dakika önce

İHH İnsani Yardım Vakfı Türkiye'nin birçok ilinde düzenlediği "Çocuklar Camide Buluşuyor" programını Suriye'nin Fırat Kalkanı bölgesinde de gerçekleştirdi.

Suriyeli Çocuklar Camide Buluşuyor, System.String[]
İHH İnsani Yardım Vakfı Türkiye'nin birçok ilinde düzenlediği "Çocuklar Camide Buluşuyor" programını Suriye'nin Fırat Kalkanı bölgesinde de gerçekleştirdi.

İHH, Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Elbab, Dabık, Ahtarin, İhtimlat, Azez ve Azez kırsalındaki kamplarda "Çocuklar Camide Buluşuyor" kapsamında yarıyıl tatilinde Bakara Suresini ezberleyen ve yeni Kuran-ı Kerim okumayı öğrenen bin 500 çocuğa çeşitli hediyeler dağıttı. Program hakkında açıklama yapan İHH Babu Salam Koordinatörü Hasan Aksoy, "Suriye'de gerçekleşen devrimle birlikte insanlar burada özgür bir şekilde dinlerini yaşayabiliyorlar. Bizler de bu programlarla Suriye'nin geleceğini kuracak bu çocuklarımıza katkı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Aksoy, "İnşallah bundan sonra da yerel meclislerle birlikte bu organizasyonları arttıracağız. Zira eğitimsiz yetişen gençlik yol kesici veya eşkıya olur" ifade etti. Bakara suresini 15 günde ezberleyen Hasan Ramazan, "Hediyeler için Türkiye'ye teşekkür ederiz. Benim en büyük hayalim hafız olmak" dedi.

Kuran-ı Kerim okunarak başlayan program hediye dağıtımıyla sona erdi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:09 Kaynak: İHA

İnsani Yardım Vakfı, Türkiye, İHH, Suriye, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sığınakta Yakalan Üst Düzey DHKP/C'lilerin, Delikten Çıkarıldığı Anların Görüntüsü Ortaya Çıktı Hatay'da Düşen Suriye Savaş Uçağının Pilotuna Beraat

Kart Sayısı Bakımından Avrupa'da Birinci Sıradayız Türkiye Emlak Katılım Bankası Geri Dönüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 11:15:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriyeli Çocuklar Camide Buluşuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]