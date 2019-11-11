Son Dakika Haberleri: Suriyeli çocuklar "Geleceğe Nefes" oldu
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Suriyeli çocuklar "Geleceğe Nefes" oldu

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığınca yurt genelinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes: 11 Milyon Ağaç, Bugün Fidan Yarın Nefes" etkinliğine, Mülteci ve Sığınmacılarla Yardımlaşma Dayanışma ve Destekleme Derneği (MSYD) onlarca fidan dikerek destek verdi.

Suriyeli çocuklar

Tarım ve Orman Bakanlığınca yurt genelinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes: 11 Milyon Ağaç, Bugün Fidan Yarın Nefes" etkinliğine, Mülteci ve Sığınmacılarla Yardımlaşma Dayanışma ve Destekleme Derneği (MSYD) onlarca fidan dikerek destek verdi.


Göksu Parkı fidan dikim alanında gerçekleşen etkinlikte, MSYD Altındağ toplum merkezinden gelen Suriyeli çocuklarla Türk öğrenciler, "Birlikte Filizleniyoruz" temasıyla fidan dikti.


MSYD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Esra Tüylüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, " Türkiye'de mültecilerin yaşamsal ya da kültürel gelişimlerine yönelik programlar var. Yalnız burada biz Türk çocuklarla Suriyeli çocukların buluşmasını hedefledik. Onlar artık burada yaşıyorlar. Fidan dikerek bu ülkeye bir parçalarını bıraktılar. Dolayısıyla buranın bir parçası oldular. Bunun çocukların ruh dünyasında çok olumlu bir etki bırakacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Etkinliğe katılan MSYD Altındağ toplum merkezinde eğitim gören 11 yaşındaki Suriyeli Abdülhamid el-Kassab etkinlik nedeniyle çok mutlu olduğunu ve fidan dikerek ruhsal olarak rahatladığını söyledi. 12 yaşındaki kız çocuğu Şehid el-Türk de bu etkinliğe her sene katılmak istediklerini belirterek, "Çok mutlu olduk. Türk kardeşlerimizle beraber fidan dikmek bizi birbirimize daha da yakınlaştırdı." ifadelerini kullandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:16 Kaynak: AA
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