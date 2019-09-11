Son Dakika Haberleri: Suriyeli çocuklar gelecek hayallerini kadraja sığdırdı
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Suriyeli çocuklar gelecek hayallerini kadraja sığdırdı

9 dakika önce

Savaşın çocuk ruhları üzerindeki etkilerinden kurtulmaları için farklı entegrasyon projelerine konu olan Suriyeli çocuklar, bu kez duygularını fotoğraf kadrajları içerisine sığdırdılar.

Suriyeli çocuklar gelecek hayallerini kadraja sığdırdı, System.String[]

Savaşın çocuk ruhları üzerindeki etkilerinden kurtulmaları için farklı entegrasyon projelerine konu olan Suriyeli çocuklar, bu kez duygularını fotoğraf kadrajları içerisine sığdırdılar.


"Gelecek Hayalleri" isimli fotoğraf sergisi aracılığıyla Türkiye'de yaşayan 60 Suriyeli ve Türk çocuk, fotoğrafın sihirli diliyle dünyalarını betimlemek üzere Avrupa Birliği'nin finansal desteği, UNICEF ve Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı'nın ve İran asıllı Fransız fotoğraf sanatçısı Reza Deghati işbirliğinde 10-15 Eylül tarihleri arasında Ankara Cer Modern'de yeteneklerini sergiliyorlar.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:15 
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